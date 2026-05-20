Путин перед вылетом из Пекина пообщался с еще одним китайским политиком

Президент РФ Владимир Путин перед вылетом из Пекина побеседовал с вице-премьером Государственного совета КНР Чжан Гоцином. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты сообщили, что разговор состоялся у трапа самолета российского лидера в аэропорту китайской столицы. Политики во время общения улыбались друг другу, а на прощание пожали руки. После этого Путин направился в самолет.

19 мая президент РФ прилетел в КНР с двухдневным визитом. В пекинском аэропорту его встретил министр иностранных дел республики Ван И, который является вторым наиболее узнаваемым китайским политиком после главы государства Си Цзиньпина.

На следующий день Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры, а также пообщались за чашкой чая. Кроме того, российский лидер встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и пригласил его посетить РФ.

Во время поездки президента в Пекин были подписаны 40 совместных документов. В том числе главы государств приняли заявление об укреплении партнерства и углублении двусторонних отношений и декларацию о становлении многополярного мира.

Ранее пресс-секретарь Путина назвал главный итог его визита в КНР.

 
