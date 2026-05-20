В Боливии не оставили без внимания слова президента Колумбии Петро о протестах

Боливия решила выслать посла Колумбии из-за слов Густаво Петро о протестах
Власти Боливии предписали послу Колумбии покинуть республику. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

«Правительство приняло решение потребовать от аккредитованного в стране посла Колумбии завершения ее дипломатических функций на боливийской территории», — говорится в заявлении.

Решение было принято после того, как президент Колумбии Густаво Петро сделал несколько заявлений об антиправительственных протестах в Боливии. В МИД республики отметили, что пошли на такой шаг, чтобы «защитить суверенитет» и отстоять принцип невмешательства в дела других государств. Как сообщили в министерстве, любые суждения о внутренней ситуации в иной стране должны высказываться с ответственностью и дипломатической осмотрительностью.

При этом в Сукре подчеркнули, что высылка посла не означает разрыва дипломатических отношений с Боготой.

В Боливии на протяжении последних нескольких недель проходят антиправительственные протесты. Руководство страны возлагает ответственность за беспорядки, а также возникшие перебои со снабжением на сторонников бывшего президента Эво Моралеса. Комментируя ситуацию, Густаво Петро назвал события в Боливии «народным восстанием» и предостерег власти от репрессий в отношении участников митингов.

Ранее колумбийский лидер пригрозил США восстанием.

 
