Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Китае увидели серьезный сигнал в заявлении Захаровой о Японии

В Китае заявление Захаровой о Японии сочли сигналом о возможном конфликте
Сергей Гунеев/РИА Новости

Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Япония остается единственной страной в мире, официально не признавшей итоги Второй Мировой войны, — это важный сигнал. Об этом пишет китайское издание Sohu.

По мнению китайских аналитиков, слова Захаровой имели отношения не только к двусторонним отношениям России и Японии, но и ко всей системе безопасности в Азии.

Еще в августе прошлого года дипломат подвергла критике Токио за попытки смягчить оценку собственных военных преступлений, а в апреле этого года она раскритиковала новую японскую «Синюю книгу по дипломатии». Тогда Захарова отмечала, что Япония использует тему угроз со стороны соседей для ускорения собственной ремилитаризации, говорится в статье.

Авторы публикации добавили, что заявление Захаровой заставило весь Восточно-Азиатский регион «на мгновение замолчать», поскольку сказанное ею было «не просто эмоциональной репликой, а серьезным дипломатическим сигналом».

Ранее Захарова заявила, что отношения России и Японии деградировали до беспрецедентного уровня по вине Токио.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!