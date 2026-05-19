Власти Смоленской области опровергли информацию об атаке на химзавод

Власти Смоленской области опровергли и назвали фейком информацию о якобы ночной атаке на завод азотных удобрений «Дорогобуж». Об этом сообщила пресс-служба Центра управления регионом (ЦУР) Смоленской области в соцсети «Вконтакте».

В СМИ распространились данные о предполагаемой атаке украинских беспилотников на завод, в ходе которой якобы не выжили четыре человека и еще десять получили ранения. В этих сообщениях говорится, что информацию якобы озвучил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

В ЦУР призвали доверять только официальным источникам информации.

В своем Telegram-канале Анохин написал, что в ночь на 19 мая Вооруженные силы России сбили и уничтожили 15 беспилотников Вооруженных сил Украины. По его словам, люди не пострадали, инфраструктура не разрушена. На места падения обломков дронов были направлены оперативные службы.



Анохин добавил, что в Смоленской области сохраняется беспилотная опасность. Он призвал население соблюдать меры безопасности.

