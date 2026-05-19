Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Зеленский может посетить Сербию

N1: в Сербии ожидается украинская делегация, которую может возглавить Зеленский
Global Look Press

В конце недели в Сербии ожидают визита украинской делегации, которую может возглавить президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает телеканал N1 со ссылкой на дипломатические источники в Белграде.

Это может стать первым визитом Зеленского в Сербию с момента вступления в должность в 2019 году. При этом официальных подтверждений визита Зеленского на данный момент нет.

Дипломатические источники в Белграде ожидают, что в ближайшее время может быть подписан совместный меморандум о взаимопонимании по вопросам торгового сотрудничества между двумя странами.

До этого сербский лидер Александар Вучич заявлял, что Белград хочет заключить с Киевом соглашения по поставке удобрений для сельскохозяйственного сектора. Президент Сербии отметил, что «ситуация в мире становится все сложнее». Вучич также указал на сохраняющиеся высокими цены на нефть, из-за чего Сербия была вынуждена снизить акциз на топливо на 25%.

Ранее Вучич назвал главную внешнеполитическую цель Сербии.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!