Главу МИД Литвы сочли безумцем из-за призыва атаковать Калининград

Журналист Христофору: призыв Будриса атаковать Калининград говорит о его безумии
Высказывание министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о нападении НАТО на Калининградскую область свидетельствует о его безумии. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Если его (Будриса. — «Газета.Ru») цель — заставить НАТО атаковать Калининград, то он просто безумен. Сложно поверить, что литовские демократы призывают к войне с ядерной державой», — отметил Христофору.

Он обратил внимание, что слова главы МИД Литвы созвучны с высказываниями верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, которая говорила о борьбе с Россией. По мнению журналиста, инициатива Будриса — это проекция идей Каллас, обнажающая попытки европейцев угрожать Москве пустыми требованиями.

«Разница лишь в том, что Будрис привлекает НАТО, а не ЕС», — резюмировал Христофору.

18 мая министр иностранных дел Литвы дал интервью для швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung. В ходе беседы с журналистами он заявил, что Североатлантический альянс должен «показать русским» свою способность прорваться в Калининградскую область. Также дипломат предупредил, что НАТО имеет необходимые средства, чтобы «сравнять с землей» базы противовоздушной обороны и ракетные комплексы России.

Ранее в Калининграде назвали истерикой слова Будриса о нападении.

 
