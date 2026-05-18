В Польше после «Евровидения» захотели пересмотреть отношения с Украиной

Польше следует пересмотреть свои отношения с Украиной и Израилем, поскольку эти страны в ходе голосования на музыкальном конкурсе «Евровидение» поставили представительнице республики ноль баллов. Об этом в эфире радиостанции RMF24 заявил вице-председатель оппозиционной польской партии «Право и справедливость» Тобиаш Бохеньский.

«Если наша певица получает от немцев максимальное количество баллов, от австрийцев — очень много, а от Украины и Израиля, как вдруг выясняется, ноль, то это, на мой взгляд, повод переосмыслить наши отношения», — сказал политик.

Он выразил уверенность, что голосование на «Евровидении» было чисто политическим. Бохеньский назвал возмутительным решение Украины и Израиля.

По словам вице-председателя партии, отношения между поляками и украинцами находятся в «сложном состоянии» из-за действий президента соседней страны Владимира Зеленского. Также антиукраинские настроения в Польше растут из-за ухудшающейся экономической ситуации и серьезной конкуренции на рынке труда из-за беженцев.

В этом году «Евровидение» проходило 12, 14 и 16 мая в Вене. По итогам конкурса первое место заняла болгарская певица Dara с треком Bangaranga. На второй строчке расположился израильтянин Ноам Беттан с композицией Michelle, на третьей — исполнительница из Румынии Александра Кэпитэнеску с песней Choke Me.

Ранее в России назвали «откровенно сатанинскими» критерии отбора участников «Евровидения».