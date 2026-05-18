Президенту Сербии Вучичу задали вопрос об атаках украинских БПЛА на Россию

Вучич: Россия не позволит нанести себе военное поражение
Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Россия не позволит нанести себе военное поражение, заявил президент Сербии Александар Вучич. Его слова передает РИА Новости.

Глава государства в настоящее время находится в Азербайджане с рабочим визитом. Журналисты, которым выдалась возможность пообщаться с сербским лидером, попросили его прокомментировать атаки украинских дронов на Россию.

«Преувеличение говорить, что Москва горит. <...> Ошибаются те, кто уже радуются поражению России. Ее нелегко поразить, допустит ли она военное поражение — нет», — сказал Вучич.

Он подчеркнул, что лучшим решением возникших проблем стало бы установление мира. На этом фоне президент Сербии призвал своего американского коллегу приложить усилия для урегулирования конфликта на Украине мирным путем.

В ночь на 18 мая над территорией России сбили полсотни украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Часть целей ликвидировали над акваторией Азовского моря, в Крыму и Краснодарском крае. Также атаки были отражены в Орловской, Тульской, Белгородской, Ростовской, Воронежской и Курской областях.

С 7:00 до 16:00 мск в российских регионах перехватили еще 91 беспилотник. БПЛА были уничтожены в столичном регионе, Краснодарском крае и восьми областях. Среди них — Нижегородская, Воронежская, Липецкая, Курская, Тульская, Белгородская, Ростовская и Калужская.

Ранее глава округа в Херсонской области пострадал в результате атаки украинского БПЛА.

 
