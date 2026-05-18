В Армении завели уголовное дело из-за видео с угрозами Пашиняну

Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело после публикации в соцсетях видео с угрозами в адрес премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщила пресс-секретарь СК Кима Авдалян в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Неустановленные лица, руководствуясь мотивами ненависти и нетерпимости, в прямом эфире распространили видеозапись угрозы убийством в адрес премьер-министра Армении в связи с его государственной и политической деятельностью», — написала она.

Уголовное дело возбуждено по статьям о подготовке убийства группой лиц, компьютерном саботаже, а также незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Сейчас следователи устанавливают личности причастных к публикации видео, отметила Авдалян.

До этого в армянском сегменте интернета распространился ролик, на котором несколько вооруженных мужчин в масках и с оружием оскорбляют Пашиняна и угрожают ему. Видео записано на фоне флагов Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, прекратившей существование с 1 января 2024 года. «Мы знаем, что ты ходишь по улицам, мы тебя уничтожим, ты должен ответить», — сказали неизвестные на карабахском диалекте.

Спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя ролик, назвал людей на видео «псами карабахского клана» и «врагами государства». Пашинян призвал участников ролика снять маски и назвал их «трусишками». «Амбалы, где вы были во время войны? Знаете, почему они в масках? Потому что как только они снимут маски, станет ясно, что это они... убежали, оставив наших солдат одних. Трусишки, снимите маски. Все эти маски один за другим снимем и... поставим вас на колени», — сказал премьер на видеозаписи, размещенной в Facebook.

Ранее Пашинян на предвыборной акции накричал на обвинившую его в предательстве женщину.