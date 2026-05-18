В МИД Ирана заявили о стремлении Тегерана скорее завершить конфликт с США

Иран и США продолжают диалог при посредничестве Пакистна. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи во время брифинга.

По его словам, Тегеран и Вашингтон обменялись точками зрения относительно предложений, касающихся завершения конфликта. Дипломат подчеркнул, что Исламская Республика сосредоточена на прекращении войны.

Багаи также сообщил, что Иран продолжает обсуждать с Оманом и другими странами вопрос о выработке механизма, который сможет обеспечить безопасное движение судов в Ормузском проливе. Дипломат уточнил, что на прошлой неделе прошли технические переговоры по этому вопросу между Тегераном и Маскатом в Омане.

При этом Багаи также заявил, что Иран зарегистрировал иск в арбитражном суде Иран-США в соответствии с первым пунктом Алжирских соглашений (1981 года) из-за вмешательства американской стороны во внутренние дела республики, навязанной войны и санкций.

Ранее Иран обвинил США в использовании пропаганды для дестабилизации ситуации в стране.