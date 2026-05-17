В правительстве Британии оценили возможность отставки Стармера летом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжит занимать данный пост предстоящим летом, считает министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта страны Лиза Нэнди. Она прокомментировала ситуацию в ходе интервью для телеканала Sky News.

Журналисты поинтересовались у чиновницы, ожидает ли она отставки Стармера к летним школьным каникулам, которые начинаются во второй половине июля.

«Нет, я этого не ожидаю», — сказала Нэнди.

По словам министра, на этой неделе она несколько раз беседовала с главой правительства. Во время обсуждений Стармер дал понять желающим бросить ему вызов политикам, что в Соединенном королевстве действует определенная процедура по смене премьер-министра.

Чтобы запустить процесс смены лидера правящей Лейбористской партии, один из представляющих ее членов палаты общин должен подать заявление в письменной форме генеральному секретарю политического объединения. Сделать это может только парламентарий, заручившийся поддержкой 20% членов фракции. Далее проводится голосование, в рамках которого члены партии выбирают предпочтительного кандидата. Политик, которого назначат новым лидером политического объединения, автоматически станет премьер-министром Великобритании.

17 мая издание Daily Mail со ссылкой на источники написало, что Стармер планирует покинуть занимаемый пост по собственной инициативе. В материале утверждалось, что действующий глава правительства лично оповестил об этом своих близких друзей.

Ранее опрос показал, что более половины британцев хотят отставки Стармера.