Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В правительстве Британии оценили возможность отставки Стармера летом

Министр Нэнди: Стармер летом продолжит занимать пост премьера Британии
Alastair Grant/AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжит занимать данный пост предстоящим летом, считает министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта страны Лиза Нэнди. Она прокомментировала ситуацию в ходе интервью для телеканала Sky News.

Журналисты поинтересовались у чиновницы, ожидает ли она отставки Стармера к летним школьным каникулам, которые начинаются во второй половине июля.

«Нет, я этого не ожидаю», — сказала Нэнди.

По словам министра, на этой неделе она несколько раз беседовала с главой правительства. Во время обсуждений Стармер дал понять желающим бросить ему вызов политикам, что в Соединенном королевстве действует определенная процедура по смене премьер-министра.

Чтобы запустить процесс смены лидера правящей Лейбористской партии, один из представляющих ее членов палаты общин должен подать заявление в письменной форме генеральному секретарю политического объединения. Сделать это может только парламентарий, заручившийся поддержкой 20% членов фракции. Далее проводится голосование, в рамках которого члены партии выбирают предпочтительного кандидата. Политик, которого назначат новым лидером политического объединения, автоматически станет премьер-министром Великобритании.

17 мая издание Daily Mail со ссылкой на источники написало, что Стармер планирует покинуть занимаемый пост по собственной инициативе. В материале утверждалось, что действующий глава правительства лично оповестил об этом своих близких друзей.

Ранее опрос показал, что более половины британцев хотят отставки Стармера.

 
Теперь вы знаете
Крупнейшая атака дронов на Москву за год, победа Болгарии в «Евровидении» и вспышка Эболы. Главное к утру 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!