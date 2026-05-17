Стало известно, когда ЕС одобрит условия для выдачи кредита в €90 млрд Украине

Politico: ЕС может 18 мая одобрить условия для выдачи кредита в €90 млрд Украине

Европейский союз (ЕС) уже на следующей неделе может одобрить условия для предоставления Украине кредита в размере €90 млрд. Об этом сообщила газета Politico.

По информации издания, решение могут принять 18 мая.

«Финансирование предназначено для помощи в покрытии дефицита бюджета Украины и финансирования потребностей в области обороны, включая закупку беспилотников», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что Европейская комиссия планирует на следующей неделе продолжить работать с Великобританией, Канадой, Соединенными Штатами и Японией по вопросу восполнения оставшейся части дефицита бюджета Украины. Обсуждения состоятся в преддверии встречи министров финансов стран — членов «Большой семерки» (G7) в Париже.

В апреле ЕС утвердил кредитный пакет на €90 млрд для Украины, рассчитанный на 2026–2027 годы. Ожидается, что €60 млрд потратят на закупку вооружений, а оставшиеся €30 млрд используют для финансирования бюджетных потребностей Киева. При этом страны — члены Европейского союза могут оказаться в ситуации, когда им самим придется обслуживать долг, поскольку Украина не в состоянии выполнять долговые обязательства.

