Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Стало известно, как конфликт США и Ирана повлиял на химпромышленность в Европе

FT: конфликт США и Ирана вверг в кризис европейскую химическую промышленность
Shutterstock/FOTODOM

Химическая промышленность в Европе переживает кризис из-за конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT).

В статье говорится, что эскалация на Ближнем Востоке усилила рост цен на энергоносители. В свою очередь, высокие цены на энергию и слабый спрос привели к закрытию двух предприятий на территории химического кластера в порту Роттердам в Нидерландах.

По информации издания, так как китайские производители зависят от поставок сырья из стран Персидского залива, конфликт вокруг Ирана временно ослабил давление с их стороны. Но в то же время он спровоцировал увеличение стоимости энергоносителей и нефтехимического сырья, в том числе нафты.

В материале приводится комментарий главы американской химической компании Huntsman Corporation Питера Хантсмана, который утверждает, что кризис на Ближнем Востоке увеличил энергетические издержки и обнажил уязвимость европейской промышленности перед внешними потрясениями.

Опрошенные журналистами аналитики обратили внимание, что американо-иранский конфликт оказался выгоден части европейских производителей. При этом урегулирование кризиса на Ближнем Востоке приведет к очередному обострению проблем отрасли, предупредили они.

Ранее была названа одна из стран, чья экономика оказалась под большим давлением из-за конфликта США и Ирана.

 
Теперь вы знаете
Грозит ли парам «проклятье седьмого года»? Когда на самом деле наступает кризис в отношениях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!