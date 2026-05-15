Стало известно, как конфликт США и Ирана повлиял на химпромышленность в Европе

Химическая промышленность в Европе переживает кризис из-за конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT).

В статье говорится, что эскалация на Ближнем Востоке усилила рост цен на энергоносители. В свою очередь, высокие цены на энергию и слабый спрос привели к закрытию двух предприятий на территории химического кластера в порту Роттердам в Нидерландах.

По информации издания, так как китайские производители зависят от поставок сырья из стран Персидского залива, конфликт вокруг Ирана временно ослабил давление с их стороны. Но в то же время он спровоцировал увеличение стоимости энергоносителей и нефтехимического сырья, в том числе нафты.

В материале приводится комментарий главы американской химической компании Huntsman Corporation Питера Хантсмана, который утверждает, что кризис на Ближнем Востоке увеличил энергетические издержки и обнажил уязвимость европейской промышленности перед внешними потрясениями.

Опрошенные журналистами аналитики обратили внимание, что американо-иранский конфликт оказался выгоден части европейских производителей. При этом урегулирование кризиса на Ближнем Востоке приведет к очередному обострению проблем отрасли, предупредили они.

