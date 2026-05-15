Экс-депутат Рады раскрыл, кто такая Мендель, и на кого работает

Экс-депутат Верховной рады, политик Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал интервью бывшего пресс-секретаря украинского лидера Владимира Зеленского Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором она нелестно отозвалась об экс-начальнике.

Царев напомнил, что до того, как прийти в офис президента, Мендель работала на телевидении под началом народного депутата Украины Николая Княжицкого, который в прошлом был медиаменеджером.

«Сейчас Княжицкий — близкий соратник [бывшего президента Украины Петра] Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). <...> Юлия стала пресс-секретарем Зеленского, но контакты со своими старыми союзниками не порвала. Эти связи сохранились», — рассказал Царев.

Это интервью — своего рода ответный удар от Порошенко. При этом, все что Мендель рассказала Карлсону про Зеленского — правда, добавил политик.

На днях Мендель сообщила Карлсону о пристрастии Зеленского к запрещенным веществам, а также о том, как он в 2019 году во время частной дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже обещал, что Украина никогда не вступит в НАТО, а в 2022-м сообщил о готовности уступить Донбасс ради завершения конфликта. Однако затем, по словам Мендель, Зеленский сменил свою позицию.

Ранее бывшая соратница Зеленского рассказала, что на самом деле нужно Украине.