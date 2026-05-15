Лукашенко попросил передать Трампу две фразы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил передать президенту США Дональду Трампу «самые добрые пожелания». Об этом сообщило агентство БелТА.

Глава Белоруссии встретился с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Он поблагодарил за послание, которое, по его словам, ему передал спецпосланник США Джон Коул во время визита и переговоров.

«Вы же понимаете, что без президента США нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения», — отметил глава государства.

Также Лукашенко попросил передать американскому лидеру, что в Белоруссии у него есть «надежные друзья и сторонники».

До этого Трамп поблагодарил Лукашенко за сотрудничество и дружбу. Он заявил, что Соединенные Штаты только что добились освобождения трех граждан Польши и двух граждан Молдавии, включая отбывавшего в Белоруссии наказание за совершение ряда особо тяжких преступлений журналиста Андрея Почобута.

Ранее Лукашенко возвел Путина и Трампа на императорский престол.