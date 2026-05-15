Большинство россиян одобрили работу Путина

ФОМ: 74% опрошенных россиян доверяют Путину
Большинство россиян положительно оценили работу президента России Владимир Путин и доверяют ему. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на сайте социологической службы.

Согласно исследованию, 74% респондентов заявили, что скорее доверяют главе государства. Обратной точки зрения придерживаются 15% опрошенных.

Работу Путина на посту президента положительно оценили 75% участников опроса. Еще 11% считают, что он скорее плохо справляется со своими обязанностями.

Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, то 39% опрошенных россиян проголосовали бы за «Единую Россию». Поддержка ЛДПР составила 11%, КПРФ — 8%, «Новых людей» — 6%, а «Справедливой России» — 4%.

Почти половина участников исследования — 47% — считают, что российское правительство работает хорошо. Еще 33% оценили работу кабмина скорее негативно.

Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 53% россиян. Недовольство его работой выразили 15% респондентов.

Опрос «ФОМнибус» провели с 1 по 3 мая 2026 года среди 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 регионе страны. Интервью проводили по месту жительства участников. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%.

Ранее в Кремле рассказали, какой статистике доверяет президент.

 
