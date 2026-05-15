В Армении арестовали блогера, назвавшего Пашиняна предателем

В Армении блогера Аветисяна арестовали на месяц после критики Пашиняна

Суд в Армении арестовал оппозиционного блогера Артака Аветисяна после инцидента с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Об этом сообщил адвокат блогера Рубен Меликян в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Меликяна, суд рассмотрел ходатайство об аресте Аветисяна и решил отправить его под стражу на месяц. Адвокат отметил, что защита рассчитывала избежать ареста, однако суд все же избрал такую меру пресечения.

Аветисяна задержали 12 мая после того, как он назвал Пашиняна предателем во время предвыборной кампании премьера в административном районе Шенгавит, где проживает блогер.

В апреле Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте позволил себе резкое высказывание в адрес потенциальных избирателей оппозиционных партий, сравнив их с «бестолковой толпой». Поводом послужило обсуждение возможных итогов предстоящих парламентских выборов.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня 2026 года. Пашинян уже объявил, что будет баллотироваться на пост главы правительства от партии «Гражданский договор». Согласно опросам, второе место на выборах прогнозируют партии «Сильная Армения», которую возглавляет российский миллиардер Самвел Карапетян.

Ранее российский бизнесмен обвинил Пашиняна в употреблении «специальных грибов».