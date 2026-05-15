В России обозначили сроки начала боев за Славянск и Краматорск

Капитан Дандыкин: бои за Славянск и Краматорск начнутся в августе или сентябре
Бои за города Славянск и Краматорск на территории ДНР начнутся в августе или сентябре. Об этом News.ru заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Скорее всего, к августу-сентябрю могут начаться бои за Краматорск и Славянск. Судя по ударам в глубину Украины, [ВС РФ] уничтожают поставки вооружения ВСУ, инфраструктуру и так далее. То есть практически это уже началось», — сказал Дандыкин.

По его словам, «факторов много», и один из них – удары по Западной Украине и Закарпатью. Кроме того, ВС РФ бьют по портам, заметил военный. Дандыкин отметил необходимость лишить ВСУ «транспортных коммуникаций, складов, аэродромов, цехов по сборке БПЛА».

Перед Россией стоит «серьезная задача», но она справится, сказал эксперт.

До этого президент Владимир Путин заявил, что Россия знает, чем закончится специальная военная операция на Украине. По его словам, Россия продолжит дальше реализовывать те цели, которые перед собой поставила в начале спецоперации. Путин также отметил, что боевые действия — это всегда сложная и опасная вещь.

Ранее Подоляка напомнил, что после Донбасса начнутся бои за Запорожье и Херсон.

 
