Названа страна, которая может невольно выиграть от встречи Трампа с Си Цзинпином

«Невольным бенефициаром» переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина может стать Южная Корея — особенно если Китай согласится помочь уговорить Иран открыть Ормузский пролив. Таким мнением с Al Jazeera поделилась доцент Нагойского университета коммерции и бизнеса в Японии Ким Соен.

По ее словам, блокировка Ормузского пролива создала существенную нагрузку на южнокорейские запасы энергоносителей — учитывая, что эта страна получает большую часть нефти и газа из Персидского залива.

Кроме того, Соен считает, что Сеул будет внимательно следить за любыми изменениями политики США в отношении Тайваня, которые могут повлечь каскадные последствия для региональной безопасности.

«Саммит также может повлиять на подход Кореи к региональному взаимодействию в целом и к Китаю в частности», — сказала эксперт.

Она напомнила, что Южная Корея смогла улучшить отношения с Китаем — в отличие от Японии, у которой они напряженные. Сеул, в частности, был выбран для проведения заключительного раунда американо-китайских переговоров между министром финансов США Скоттом Бессентом и вице-премьером Китая Хэ ​​Лифэном.

Учитывая эти изменения, Южная Корея может попытаться «укрепить и использовать» подобную роль в будущем, сделала вывод Ким Соен.

