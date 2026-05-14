В МИД РФ назвали нелепыми заявления Токио о стремлении Москвы к контактам

Захарова: Москва не получала предложений о встрече глав МИД России и Японии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о нелепости слов официального Токио о попытках Москвы вступить в контакты с японскими властями. Об этом говорится в ее заявлении на сайте ведомства.

«В нынешних условиях заявлять публично, как мы это слышим от японских властей, о том, что именно Россия стремится вступить с ними в контакт, нелепо и бессмысленно», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что МИД РФ не выступал с инициативой провести встречи, о которых говорится в японских источниках и не получал никаких предложений от Токио. В то же время представитель внешнеполитического ведомства России сказала, что «Москва открыта к контактам с Японией, но не напрашивается на такое общение».

11 мая посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что отношения между Москвой и Токио переживают беспрецедентный спад и находятся в стадии «ледникового периода».

По словам дипломата, ухудшение отношений произошло после того, как Япония поддержала антироссийские санкции и начала следовать политике западных государств в отношении России.

