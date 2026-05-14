Стало известно, что Трамп и Си Цзиньпин будут есть на ужин

NBC News: у Трампа и Си Циньпина на ужин будут лобстеры и говяжьи ребрышки

Лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп будут есть на ужин лобстеров в томатном соусе и говяжьи ребрышки. Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что государственный банкет будет столь же изысканным в плане кухни, сколько и в плане декора. Лидерам двух стран подадут лобстеров в томатном супе, хрустящие говяжьи ребрышки, тушеные сезонные овощи и лосося, приготовленного на медленном огне в горчичном соусе.

Кроме того, в меню представлены классические китайские угощения — жареная утка по-пекински, также жареные булочки со свининой и пирожки в форме раковины. На десерт Трампу и Си подадут тирамису, фрукты и мороженое.

До этого Си Цзиньпин перед началом торжественного банкета, организованного в связи с визитом президента Трампа, поднял тост за дружбу народов двух стран и здоровье американского лидера.

По данным агентства, во время банкета Си Цзиньпин обратился к Трампу с призывом совместно направить «гигантский корабль китайско-американских отношений» в правильном направлении. В свою очередь, президент США назвал фантастическим первый день своего визита в КНР и выразил китайскому лидеру благодарность за гостеприимство.

