Си Цзиньпин на банкете предложил выпить за здоровье Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин перед началом торжественного банкета, организованного в связи с визитом президента США Дональда Трампа, поднял тост за дружбу народов двух стран и здоровье американского лидера. Об этом пишет РИА Новости.

«Я хотел бы предложить тост — за развитие и процветание Китая и США, за благополучие народов наших стран, за светлое будущее китайско-американских отношений и дружбу между нашими народами», — сказал китайский лидер.

Также он предложил выпить за здоровье хозяина Белого дома и всех присутствующих на мероприятии.

По данным агентства, во время банкета Си Цзиньпин обратился к Трампу с призывом совместно направить «гигантский корабль китайско-американских отношений» в правильном направлении. В свою очередь, президент США назвал фантастическим первый день своего визита в КНР и выразил китайскому лидеру благодарность за гостеприимство.

14 мая Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Главы государств обсудили важнейшие международные и региональные вопросы, в том числе обменялись мнениями по ситуациям на Ближнем Востоке и на Украине. Лидеры согласились, что Иран не должен иметь ядерного оружия. Председатель КНР выразил интерес к увеличению закупок американской нефти.

