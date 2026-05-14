Полянский рассказал, кто толкает Украину на ужесточение мобилизации

Anatolii Stepanov/Reuters

Западные спонсоры Украины, приняв решение о новых кредитах, толкают Киев к ужесточению мобилизации и снижению призывного возраста. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на постсовете ОБСЕ, его слова приводит РИА Новости.

«Они… приняв решение о выделении новых кредитов, теперь подталкивают ее к ужесточению мобилизации и снижению призывного возраста», — сказал он.

5 мая украинский адвокат Сергей Старенький заявил в эфире телеканала «Новости.LIVE», что депутаты Верховной рады предлагают снизить мобилизационный возраст с 25 до 23 лет. Он также рассказал, что депутаты также предлагают запретить выезд за границу до 22 лет. Фамилии депутатов или партии, которые предложили поправки в существующие законы или участвуют в обсуждении, Старенький не уточнил.

4 мая стало известно, что депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Юрий Здебский на фоне дефицита личного состава в ВСУ предложил создать особый орган для контроля за предоставлением брони и отсрочек от мобилизации.

Ранее на Украине заявили о близком провале принудительной мобилизации.

 
