Постпред ОБСЕ предупредил о последствиях в случае ударов по России западным оружием

Каждая новая поставка оружия Украине и каждый удар западным оружием по территории России приближает ситуацию к точке невозврата. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.
По его словам, об этом нельзя забывать даже «безрассудном милитаристском и русофобском угаре», который охватил всю Европу.
Полянский подчеркнул, что Россия предупреждает о последствиях подобных действий.
14 мая в Минобороны РФ заявили, что «в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России» российские войска нанесли массированный удар по Украине по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и военным аэродромам и другим объектам.
До этого спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ночная атака по республике была одной из самых масштабных с начала российской специальной военной операции.
По данным украинских СМИ, в результате обстрела в Дарницком районе Киева частично обрушился девятиэтажный дом.
Ранее мощные ракетные удары по Киеву попали на видео.