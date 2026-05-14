Постпред ОБСЕ предупредил о последствиях в случае ударов по России западным оружием

Полянский: каждый удар по России приближает ситуацию к точке невозврата

Каждая новая поставка оружия Украине и каждый удар западным оружием по территории России приближает ситуацию к точке невозврата. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

По его словам, об этом нельзя забывать даже «безрассудном милитаристском и русофобском угаре», который охватил всю Европу.

Полянский подчеркнул, что Россия предупреждает о последствиях подобных действий.

14 мая в Минобороны РФ заявили, что «в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России» российские войска нанесли массированный удар по Украине по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и военным аэродромам и другим объектам.

До этого спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ночная атака по республике была одной из самых масштабных с начала российской специальной военной операции.

По данным украинских СМИ, в результате обстрела в Дарницком районе Киева частично обрушился девятиэтажный дом.

Ранее мощные ракетные удары по Киеву попали на видео.