Стало известно, что мог узнать самолет-разведчик США об испытаниях «Сармата»

Американский военный самолет Boeing 747-E4B Nightwatch, который мог наблюдать за испытанием ракетного комплекса «Сармат», предположительно, зафиксировал ряд параметров, связанных с этой ракетной системой и ее эксплуатацией. Речь идет о скоростных параметрах ракет, а также о том, как разделяются части боевого блока. Об этом «Газете.Ru» заявил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.



«Самолет там не случайно оказался. Это разведчик, который фиксирует не только визуальные изменения в атмосфере, когда боевые части идут на цель и когда ракета работает. Не исключено, что они параметры замеряют <...> Это скоростные параметры, параметры маневрирования в пространстве, как ракеты меняют азимутальные углы, как идет разделение единой части боевого блока», — отметил военный специалист.



По словам Попова, не исключено, что в районе поражения условных целей «Сармата» на Камчатке в нейтральных водах могли находиться и корабли НАТО, которые фиксировали упомянутые параметры ракетного комплекса ВС РФ.



«Для них это важно все. Они, наверное, находятся в некотором ступоре, когда все анализируют. Понимают, что для них это будет проблема», — подчеркнул он.



13 мая Telegram-канал «Военная хроника» писал о том, что американский самолет Boeing 747-E4B Nightwatch мог следить за испытаниями новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат».







Ранее в Китае высказались об испытании Россией ракетного комплекса «Сармат».