Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Стало известно, что мог узнать самолет-разведчик США об испытаниях «Сармата»

Летчик Попов: самолет США мог измерить скоростные параметры ракеты «Сармат»
U.S. Air Force

Американский военный самолет Boeing 747-E4B Nightwatch, который мог наблюдать за испытанием ракетного комплекса «Сармат», предположительно, зафиксировал ряд параметров, связанных с этой ракетной системой и ее эксплуатацией. Речь идет о скоростных параметрах ракет, а также о том, как разделяются части боевого блока. Об этом «Газете.Ru» заявил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
 
«Самолет там не случайно оказался. Это разведчик, который фиксирует не только визуальные изменения в атмосфере, когда боевые части идут на цель и когда ракета работает. Не исключено, что они параметры замеряют <...> Это скоростные параметры, параметры маневрирования в пространстве, как ракеты меняют азимутальные углы, как идет разделение единой части боевого блока», — отметил военный специалист.
 
По словам Попова, не исключено, что в районе поражения условных целей «Сармата» на Камчатке в нейтральных водах могли находиться и корабли НАТО, которые фиксировали упомянутые параметры ракетного комплекса ВС РФ.
 
«Для них это важно все. Они, наверное, находятся в некотором ступоре, когда все анализируют. Понимают, что для них это будет проблема», — подчеркнул он.
 
13 мая Telegram-канал «Военная хроника» писал о том, что американский самолет Boeing 747-E4B Nightwatch мог следить за испытаниями новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат».
 
 
 

 

Ранее в Китае высказались об испытании Россией ракетного комплекса «Сармат».

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!