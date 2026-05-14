В Совбезе РФ раскрыли важный шаг в рамках урегулирования на Ближнем Востоке

Шойгу призвал не допустить новой вооруженной конфронтации вокруг Ирана
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу призвал не допустить возобновления боевых действий на Ближнем Востоке. Его слова передает ТАСС.

Российский чиновник прокомментировал ситуацию в ходе встречи секретарей Советов безопасности стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Заседание состоялось в Бишкеке.

Шойгу назвал военную операцию Соединенных Штатов и Израиля против Ирана «примером геополитической авантюры западников». Он подчеркнул, что их действия поставили под угрозу региональную и международную безопасность.

«Важно не допустить возобновления вооруженной конфронтации [вокруг Ирана], открыть путь к выстраиванию в регионе новой архитектуры безопасности», — сказал секретарь СБ РФ.

Он добавил, что атака на Исламскую Республику «свела к нулю многолетние усилия по урегулированию вокруг иранской ядерной программы». Более того, был нарушен процесс нормализации отношений Тегерана с арабскими соседями, отметил Шойгу.

14 мая директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предупредил о возможности новой эскалации на Ближнем Востоке. Он обратил внимание, что американские и иранские власти ведут переговоры, однако завершение конфликта пока не просматривается.

Ранее в Иране заявили, что РФ является гарантом безопасности на Ближнем Востоке.

 
