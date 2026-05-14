В Совбезе РФ раскрыли важный шаг в рамках урегулирования на Ближнем Востоке

Шойгу призвал не допустить новой вооруженной конфронтации вокруг Ирана

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу призвал не допустить возобновления боевых действий на Ближнем Востоке. Его слова передает ТАСС.

Российский чиновник прокомментировал ситуацию в ходе встречи секретарей Советов безопасности стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Заседание состоялось в Бишкеке.

Шойгу назвал военную операцию Соединенных Штатов и Израиля против Ирана «примером геополитической авантюры западников». Он подчеркнул, что их действия поставили под угрозу региональную и международную безопасность.

«Важно не допустить возобновления вооруженной конфронтации [вокруг Ирана], открыть путь к выстраиванию в регионе новой архитектуры безопасности», — сказал секретарь СБ РФ.

Он добавил, что атака на Исламскую Республику «свела к нулю многолетние усилия по урегулированию вокруг иранской ядерной программы». Более того, был нарушен процесс нормализации отношений Тегерана с арабскими соседями, отметил Шойгу.

14 мая директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предупредил о возможности новой эскалации на Ближнем Востоке. Он обратил внимание, что американские и иранские власти ведут переговоры, однако завершение конфликта пока не просматривается.

Ранее в Иране заявили, что РФ является гарантом безопасности на Ближнем Востоке.