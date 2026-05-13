Запад может вести подготовку «очередной кровавой инсценировки» на Украине. Об этом заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

По ее словам, Россия обратила внимание на то, что за последнее время представители НАТО провели несколько встреч с режиссерами, сценаристами и продюсерами, работающими в киноиндустрии в Брюсселе, Лос-Анджелесе и Париже. По информации, которая есть у дипломата, последняя такая встреча прошла накануне. В июне представители Североатлантического альянса намерены провести встречу с членами Британской Гильдии Сценаристов (WGGB).

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что власти Украины избавляются от людей, которые могли бы рассказать правду об инсценировке в Буче в Киевской области.

Дипломат обратила внимание на странное совпадение, что спустя время именно в этом населенном пункте украинские власти «с особой ретивостью» проводили насильственную мобилизацию. По ее словам, это делалось для того, чтобы таким образом избавиться от очевидцев тех событий.

Ранее Захарова заявила о нежелании ООН обсуждать с Россией события в Буче.