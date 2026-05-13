Лавров назвал одну из целей войны Израиля и США против Ирана

Одна из задач «агрессии» США и Израиля в отношении Ирана состояла в недопущении улучшения его отношений с арабскими странами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India.

Дипломат напомнил, что много лет назад король Иордании Абдалла II ибн Хусейн аль-Хашими проводил саммит по примирению между суннитами и шиитами (течения в Исламе; Иран придерживается шиитского толка, арабы — в основном суннитского, — прим. ред.), однако сейчас предпринимаются титанические усилия, чтобы нормализации отношений никогда не произошло, а Иран стал страной-изгоем.

По словам Лаврова, соседей Ирана по Персидскому заливу хотят подобрать в структуры, которые не будут нацелены на решение палестинской проблемы, и будут вынуждены предать палестинское дело в качестве «цены» за улучшение отношений с Израилем.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее Россия заявляла о надежде на положительные новости и возобновление дипломатических усилий по Ирану.