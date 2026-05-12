В Германии освистали канцлера Фридриха Мерца

Мерца освистали после слов о социальных реформах в Германии

Канцлера Германии Фридриха Мерца освистали во время выступления на съезде Объединения немецких профсоюзов. Об этом сообщил портал Tagesschau.

По информации журналистов, глава правительства заявил о необходимости масштабных социальных реформ.

«Его слова были встречены свистом и неодобрительными возгласами», — говорится в материале.

В нем уточняется, что участники съезда начали освистывать Мерца после того, как он упомянул о принятых правительством мерах по сокращению расходов на обязательное медицинское страхование.

Кроме того, канцлер высказался о пенсионной реформе, которую собираются провести в Германии предстоящим летом. Политик назвал реализацию данной инициативы «самой сложной задачей» и подчеркнул, что план был разработан не из-за «злого умысла» с его стороны. Это высказывание также вызвало недовольство присутствовавших на выступлении, люди прервали речь Мерца неодобрительными возгласами и свистом.

29 апреля глава немецкого правительства дал интервью для журнала Der Spiegel, в ходе которого заявил, что граждане страны за последние 20 лет «слишком устроились в атмосфере благополучия». Как он сказал, в Германии надо провести реформы пенсионного обеспечения, налогов и системы здравоохранения. Канцлер предупредил, что без масштабных изменений иллюзия процветания не сохранится.

Ранее Мерц резко ответил больной раком женщине на вопрос о сфере здравоохранения.