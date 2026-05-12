В России предрекли раскол Евросоюза и смерть НАТО из-за одного решения Брюсселя

Потенциальное создание в Европе «Европейского оборонного союза» из стран — членов блока может привести не только к расколу ЕС, но и к смерти НАТО. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.



Как отметил аналитик, на фоне похолодания в отношениях между Европой и США Брюссель понимает, что блок может остаться «один на один» с Россией, учитывая серьезное преобладание РФ в военной сфере.



«Конечно, они пытаются создать единую структуру, но по большому счету у них нет опыта управления межнациональными группировками. Все время с создания блока НАТО, с 1949 года, [в Европе] управляли всегда американские генералы. В результате можно сказать, что на сегодняшний день Европа оказалась в достаточно сложном положении, поэтому выдвигается идея... Есть даже вероятность раскола, когда ряд стран предпочтут не входить в этот военный блок, остаться нейтральными... Но если будет объявлено о создании Европейского военного блока, можно будет говорить о том, что НАТО, в общем-то, практически умирает», — сказал Кнутов.



Военный эксперт заметил, что такие страны, как Венгрия, Словакия и Испания, могут отвергнуть идею «Европейского оборонного союза».



До этого немецкая газета Junge Welt сообщила о том, что группа депутатов Европарламента выступила с радикальным призывом преобразовать Евросоюз в полноценный военный альянс.







