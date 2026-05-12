Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Россия предложила Армении закрыть потребности в энергетике на «век вперед»

МИД РФ: российское предложение по АЭС может закрыть нужды Армении на век вперед
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Российская госкорпорация «Росатом» предложила Армении проект строительства атомной электростанции (АЭС) большой мощности, которая будет способна закрыть потребности республики в энергетике на «век вперед». Об этом сообщил ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

«[Эта АЭС] будь на то воля армянского руководства — закрыла бы потребности страны в энергетике на десятилетия, а то и век вперед», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при этом станция обеспечила бы дешевые тарифы на электроэнергию для конечного потребителя, что подстегнуло бы рост промышленности страны.

Калугин обратил внимание, что Россия является глобальным лидером в области атомных технологий и может передать Армении свои наработки и опыт в энергетической сфере.

1 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Москва ведут переговоры по вопросу строительства новой АЭС в стране. В то же время Пашинян отметил, что Россия не единственный партнер Армении. В данный момент страна выбирает более выгодное для себя предложение.

В Армении есть действующая атомная электростанция — Армянская (Мецаморская) АЭС. Она находится возле города Мецамор, в 30 км к западу от Еревана, обеспечивая до 40% потребностей страны в электроэнергии.

Ранее Армению предупредили об угрозе энергодефицита, если она не примет предложение РФ по новой АЭС.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!