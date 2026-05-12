Россия предложила Армении закрыть потребности в энергетике на «век вперед»

МИД РФ: российское предложение по АЭС может закрыть нужды Армении на век вперед

Российская госкорпорация «Росатом» предложила Армении проект строительства атомной электростанции (АЭС) большой мощности, которая будет способна закрыть потребности республики в энергетике на «век вперед». Об этом сообщил ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

«[Эта АЭС] будь на то воля армянского руководства — закрыла бы потребности страны в энергетике на десятилетия, а то и век вперед», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при этом станция обеспечила бы дешевые тарифы на электроэнергию для конечного потребителя, что подстегнуло бы рост промышленности страны.

Калугин обратил внимание, что Россия является глобальным лидером в области атомных технологий и может передать Армении свои наработки и опыт в энергетической сфере.

1 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Москва ведут переговоры по вопросу строительства новой АЭС в стране. В то же время Пашинян отметил, что Россия не единственный партнер Армении. В данный момент страна выбирает более выгодное для себя предложение.

В Армении есть действующая атомная электростанция — Армянская (Мецаморская) АЭС. Она находится возле города Мецамор, в 30 км к западу от Еревана, обеспечивая до 40% потребностей страны в электроэнергии.

Ранее Армению предупредили об угрозе энергодефицита, если она не примет предложение РФ по новой АЭС.