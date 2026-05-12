В России высказались о связях Центральной Азии с другими объединениями

Россия не имеет ничего против взаимодействия стран Центральной Азии с различными интеграционными объединениями, заявил директор третьего департамента СНГ министерства иностранных дел РФ Александр Стерник. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат принял участие в VI Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай». Мероприятие проходит с 12 по 13 мая в Геленджике.

«Мы не против сотрудничества Центральной Азии с другими интеграционными объединениями, но Европейский союз, например, на наших глазах скатывается к состоянию агрессивного, недоговороспособного игрока, все более воинственно настроенного и по отношению к России, и к тем странам, которые взаимовыгодно развивают с ней сотрудничество», — отметил Стерник.

Он обратил внимание, что недоброжелатели пытаются «целеустремленно растащить» РФ и страны Центральной Азии. Иногда они делают это скрытно, а иногда — прямо в лоб. Дипломат пояснил, что цель таких действий — не только отвернуться от России, но и покрыть собственные дефициты.

Ранее в Кремле объяснили, для чего Евросоюзу нужна «показная русофобия».

 
