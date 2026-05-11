Генсек ООН призвал устранить историческую несправедливость Совбеза к Африке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить странам Африки постоянные места в Совете Безопасности организации и тем самым избавиться от «исторической несправедливости». Об этом он высказался на брифинге, передает РИА Новости.

«Историческая несправедливость сохраняется и в Совете Безопасности. Она заключается в том, что Африке отказывают в постоянных местах. Мы должны исправить эту несправедливость», — заявил Гутерриш.

Он также призвал мировое сообщество включить африканские страны в международные финансовые институты, в большинстве которых они сейчас не имеют достаточного права голоса.

Вопрос о реформе Совбеза ООН, включая расширение списка его постоянных членов, обсуждается на протяжении многих лет. Африканские страны неоднократно просили предоставить им два постоянных места в СБ ООН с правом вето. Гутерриш тоже не впервые поднимает эту тему — ранее он называл сложившуюся ситуацию «морально неприемлемой» и призывал к скорейшему исправлению дисбаланса.

Любые изменения в составе Совбеза требуют внесения поправок в Устав ООН, которые должны быть одобрены двумя третями государств-членов, включая всех действующих постоянных членов СБ с правом вето.

