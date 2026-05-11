В МИД Ирана оценили роль Пакистана в переговорах с США

Иран обсуждает с США вопрос урегулирования конфликта только через Пакистан. Об этом во время пресс-конференции сообщил представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи, передает ТАСС.

Он отметил, что разные страны предпринимают шаги для снижения уровня напряженности на Ближнем Востоке. В том числе они поддерживают диалог по этому вопросу.

«Тем не менее посредником по-прежнему остается Пакистан. Пакистан как официальный посредник между Ираном и США продолжает свою деятельность в этом направлении», — подчеркнул дипломат.

По его словам, одной из наиболее активных ближневосточных стран с хорошими отношениями с США и Ираном является Катар. Его представители постоянно делятся с главой МИД Исламской Республики Аббасом Арагчи мнением и идеями, связанными с урегулированием.

10 мая посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи отметил, что в скором времени в переговорах между США и Ираном может произойти прорыв. Как сказал дипломат, текущий процесс вселяет надежду, что результатов удастся добиться до запланированного на середину мая визита американского лидера в Китай.

