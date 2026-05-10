Орбан предостерег новое правительство Венгрии от отказа отстаивать интересы в ЕС

Орбан: ЕС вытрет ноги о Венгрию, если власти откажутся от борьбы за интересы

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предостерег новое правительство от отказа отстаивать венгерские интересы в Евросоюзе (ЕС), поскольку тогда о Будапешт «вытрут ноги». Об этом он написал в соцсети X.

«Отказ от наших патриотических принципов и национального суверенитета за деньги или политическое одобрение был бы исторической ошибкой. Нельзя позволять иностранной элите решать наше будущее за нас!» — написал Орбан.

По итогам состоявшихся 12 апреля выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Главными соперниками были нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По результатам голосования «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте.

Одержавший победу Мадьяр призвал правительство уйти в отставку. Он также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее в Кремле отметили готовность нового премьера Венгрии к диалогу с Россией.