Конфликт вокруг Ирана нарушил мировой рынок серной кислоты

Ситуация вокруг Ирана и ограничения со стороны Китая привели к сбоям на мировом рынке серной кислоты и резкому росту цен на нее. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что серная кислота используется при производстве удобрений, выщелачивании меди и других металлов, а также в выпуске бумаги, компьютерных чипов и систем очистки воды. Значительная часть мировых поставок приходится на нефтеперерабатывающие заводы стран Персидского залива.

Глава компании Acuity Commodities Фреда Гордон заявила газете, что угрозы для рынка удобрений подтолкнули Китай, крупнейшего производителя серной кислоты, к ограничению экспорта в этом месяце. По ее словам, это усилило дефицит и спровоцировало дальнейший рост цен.

Как пишет WSJl, атаки США и Израиля против Ирана, а также новые экспортные ограничения Пекина вызвали опасения по поводу доступности вещества, от которого зависят мировое сельское хозяйство и ряд отраслей промышленности.

Эксперт агентства Argus Сара Марло считает, что сильнее всего ограничения Китая могут ударить по Чили и Индонезии.

