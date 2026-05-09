Посол Грозов заявил, что нацизм снова поднимает голову в Европе

Посол РФ в Австрии Грозов: нацизм снова начинает активно проявляться в Европе

Посол России в Австрии Андрей Грозов заявил, что в Европе все заметнее проявляется нацистская идеология, и Австрия, по его словам, не является исключением. Об этом сообщает РИА Новости.

В приветственном слове гостям российского посольства, приглашенным на прием по случаю 81-й годовщины победы СССР над нацизмом, дипломат подчеркнул, что «с тревогой» наблюдает возвращение неонацистских идей.

Грозов отметил, что пропагандистские практики напоминают подходы нацистского министра Йозефа Геббельса: распространяется «чудовищная ложь», людей запугивают «мнимой угрозой с Востока», а также разжигают межнациональную ненависть и разногласия между соседними государствами.

При этом, как утверждает посол, акции неонацистских «общественных объединений» зачастую не получают должного противодействия и нередко поддерживаются.

«Наш долг как наследников победителей нацизма — быть достойными их подвига, защищать правду о войне, противодействовать ее искажению, сохранять историческую память и справедливость, не допускать попыток пересмотра итогов Второй мировой войны», — заключил он.

