На Украине придумали способ борьбы с ростом популярности русского языка

На Украине учредят совет для борьбы с русским языком

Украинские власти намерены учредить координационный совет по языковой политике. Он сосредоточится на поддержке украинского языка и противодействии влиянию русского, рассказала языковой омбудсмен Елена Ивановская в эфире телеканала «Киев 24».

По ее словам, украинскому языку сегодня приходится сталкиваться с «глобальными вызовами», и министерство культуры в одиночку не справляется с задачами по его продвижению. В связи с этим предлагается создать единый орган, который будет заниматься выработкой решений по ключевым проблемам.

«Это должен быть штаб, где должны приниматься решения для насущных проблем. В него должны быть включены представители МИД, СНБО (Совет национальной безопасности. — прим. ред.) и министерства образования, поскольку оно непосредственно работает над языковой стойкостью нашего молодого поколения», — сказала Ивановская, добавив, что возглавить совет должна министр культуры Татьяна Бережная.

Также Ивановская пояснила, что цель работы органа — сделать украинский языком межнационального общения. Она подчеркнула, что Украина является полиэтничным государством, и сейчас русский язык по-прежнему сохраняет роль языка межнационального взаимодействия.

Ранее украинский блогер заявил, что все больше жителей Киева стали говорить на русском языке.