Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

На Украине придумали способ борьбы с ростом популярности русского языка

На Украине учредят совет для борьбы с русским языком
Efrem Lukatsky/AP

Украинские власти намерены учредить координационный совет по языковой политике. Он сосредоточится на поддержке украинского языка и противодействии влиянию русского, рассказала языковой омбудсмен Елена Ивановская в эфире телеканала «Киев 24».

По ее словам, украинскому языку сегодня приходится сталкиваться с «глобальными вызовами», и министерство культуры в одиночку не справляется с задачами по его продвижению. В связи с этим предлагается создать единый орган, который будет заниматься выработкой решений по ключевым проблемам.

«Это должен быть штаб, где должны приниматься решения для насущных проблем. В него должны быть включены представители МИД, СНБО (Совет национальной безопасности. — прим. ред.) и министерства образования, поскольку оно непосредственно работает над языковой стойкостью нашего молодого поколения», — сказала Ивановская, добавив, что возглавить совет должна министр культуры Татьяна Бережная.

Также Ивановская пояснила, что цель работы органа — сделать украинский языком межнационального общения. Она подчеркнула, что Украина является полиэтничным государством, и сейчас русский язык по-прежнему сохраняет роль языка межнационального взаимодействия.

Ранее украинский блогер заявил, что все больше жителей Киева стали говорить на русском языке.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!