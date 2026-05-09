Вучич пообещал жесткий ответ Сербии в случае появления «нового Гитлера»

Вучич: каждому новому Гитлеру, как и во Вторую мировую войну, Сербия скажет «нет»

Сербский народ в XX веке отверг фашизм и будет неизменно говорить «нет» любым новым попыткам возродить подобную идеологию. Сербия уже однажды заплатила за свою свободу «высокую цену», но сохранила принципиальную позицию против тоталитаризма, заявил президент Сербии Александр Вучич, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сербы - гордые, правдолюбивые и упрямые - должны были заплатить очень дорогую цену за свой свободолюбивый, государствообразующий импульс. Сербы, сербский народ, где бы он ни жил, ясно сказали «нет» фашизму сороковых годов прошлого века. И каждому будущему Гитлеру наша столица первая скажет «нет», — отметил глава государства.

Вучич назвал День Победы Сербии символом, который несет надежду и олицетворяет победу добра над злом и жертвы над палачом.

В Белграде в субботу прошли традиционные мероприятия в рамках памяти о Победе: шествие «Бессмертного полка», церемония возложения венков и цветов к мемориалу красноармейцам и югославским партизанам.

Ранее в Сербии объяснили нежелание стран Евросоюза отмечать День Победы.