На Западе заявили, что риторика Зеленского вредит отношениям Киева и ЕС

Амбиции украинского президента Владимира Зеленского стали причиной наиболее серьезного ухудшения отношений между ЕС и Украиной с начала СВО. При этом, как отмечает издание Politico, европейские государства продолжают закупать для Киева вооружение у США, несмотря на нарастающее напряжение.

Как пишет издание, «Европа устает от поучений Зеленского». Со ссылкой на неназванного украинского дипломата Politico указывает, что сейчас взаимодействие между Брюсселем и Киевом находится в крайне сложном состоянии и, вероятно, является самым низким уровнем за время спецоперации.

В материале приводятся примеры, когда европейские лидеры фактически вынуждены были одергивать Зеленского в ходе переговоров. Так, в публикации упоминается позиция канцлера Германии Фридриха Мерца, который в ответ на призыв Зеленского закрепить в повестке членство Украины в ЕС с 1 января 2027 года заявил, что «так это не работает».

«И 1 января 2028 года тоже нереалистично», — напомнила газета слова канцлера.

Собеседник издания отмечает, что разногласия между США и ЕС могут играть на руку Зеленскому, который думает, что ему уже не нужна администрация Трампа, ведь Вашингтон все равно будет продолжать поставки систем Patriot Германии, а затем эти вооружения окажутся у Украины.

Ранее в ЕС назвали Зеленского «зеленым гоблином» и предупредили Киев о приближении капитуляции.