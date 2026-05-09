Литва взяла кредит ЕС в €6,4 млрд для поддержки присутствия у себя бригады НАТО

Литва 9 мая подписала с Европейской комиссией соглашение о предоставлении военного кредита на сумму €6,375 млрд в рамках программы SAFE (ранее она называлась «Перевооружить ЕС»). Кредит предназначен, в том числе, для покрытия расходов, связанных с размещением на территории Литвы многонациональной боевой группы НАТО, которая будет сформирована на базе немецкой бригады, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в соцсети X.

»€6,375 млрд помогут Литве развить сильные военные возможности, обеспечить поддержку германской бригады в Литве и оборону восточного фланга ЕС. Счастливого Дня Европы!» — говорится в посте.

По информации Минфина Литвы, первый авансовый платеж планируется в течение трех месяцев после подписания договора — его размер составит €956 млн. В числе приоритетов, на которые будут направлены средства, также указаны развитие программы контрмобильности и закупка боеприпасов.

В начале мая Германия начала активное укрепление восточного фланга НАТО, отправляя в Литву значительные военные силы. Министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о формировании «45-й танковой бригады», штаб которой уже начал свою работу в Вильнюсе.

Ранее в МИД заявили о планах НАТО изолировать Калининградскую область.