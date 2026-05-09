Кадыров рассказал, что стал чаще вспоминать отца

Кадыров рассказал, что все чаще возвращается мыслями к разговорам с отцом

Рамзан Кадыров в день, когда не стало его отца — первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, — рассказал, что все чаще возвращается мыслями к их разговорам. Этим он поделился в своем Telegram-канале.

«С годами все чаще возвращаюсь мыслями к нашим разговорам. В памяти оживает твой голос, твой уверенный взгляд, твоя привычка поддержать словом именно тогда, когда это было нужнее всего», — отметил глава республики.

Кадыров отметил, что ему особенно не хватает отцовского совета и наставлений, а также «той внутренней силы, рядом с которой, как он считает, исчезали сомнения и страх». Он подчеркнул, что отец оставил ему не только воспоминания, но и ответственность быть достойным своей земли, народа и истории.

Также Кадыров напомнил слова Ахмата-Хаджи Кадырова о том, что именно единство, уважение друг к другу и любовь к родине составляют основу силы любого народа. Глава республики добавил, что старается следовать этим принципам каждый день.

Ахмата-Хаджи Кадырова не стало 9 мая 2004 года во время теракта на стадионе «Динамо» в Грозном, когда шли торжества, приуроченные ко Дню Победы.

Ранее Кадыров доложил Путину о высоких показателях развития Чечни.