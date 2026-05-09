Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Кадыров рассказал, что стал чаще вспоминать отца

Кадыров рассказал, что все чаще возвращается мыслями к разговорам с отцом
РИА «Новости»

Рамзан Кадыров в день, когда не стало его отца — первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, — рассказал, что все чаще возвращается мыслями к их разговорам. Этим он поделился в своем Telegram-канале.

«С годами все чаще возвращаюсь мыслями к нашим разговорам. В памяти оживает твой голос, твой уверенный взгляд, твоя привычка поддержать словом именно тогда, когда это было нужнее всего», — отметил глава республики.

Кадыров отметил, что ему особенно не хватает отцовского совета и наставлений, а также «той внутренней силы, рядом с которой, как он считает, исчезали сомнения и страх». Он подчеркнул, что отец оставил ему не только воспоминания, но и ответственность быть достойным своей земли, народа и истории.

Также Кадыров напомнил слова Ахмата-Хаджи Кадырова о том, что именно единство, уважение друг к другу и любовь к родине составляют основу силы любого народа. Глава республики добавил, что старается следовать этим принципам каждый день.

Ахмата-Хаджи Кадырова не стало 9 мая 2004 года во время теракта на стадионе «Динамо» в Грозном, когда шли торжества, приуроченные ко Дню Победы.

Ранее Кадыров доложил Путину о высоких показателях развития Чечни.

 
Теперь вы знаете
7 фактов о Дне Победы: почему в Европе он 8 мая, что сделали со штандартом Гитлера и каким был первый салют
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!