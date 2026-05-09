Мадьяр 9 мая вступит в должность премьер-министра Венгрии

Виктор Орбан 9 мая покидает пост премьер-министра Венгрии
Новый созыв венгерского парламента 9 мая соберется на первое заседание, в ходе которого будет избран спикер и премьер-министр Венгрии, которым станет лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр. Об этом пишет РИА Новости.

Заседание парламента начнется с принесения присяги всех депутатов, затем последуют выборы спикера и его заместителей. Спикером «Тиса» выдвинула 46-летнюю Агнеш Форстхоффер, депутата из города Балатонфюред.

После поражения на парламентских выборах в Венгрии партии «Фидес», возглавляемой уходящим в отставку Виктором Орбаном, его соратники пытаются выводить из страны свои активы и вывозить на частных самолетах «награбленное богатство», сообщает британское издание The Guardian. Это перекликается с заявлениями лидера победившей партии «Тиса» Петера Мадьяра, который призвал руководителей полиции, налоговой службы и коммерческих банков не допустить вывода за рубеж крупных финансовых средств олигархами, близкими к нынешнему руководству страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан раскрыл, о чем сожалеет больше всего.

 
