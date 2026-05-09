Путин поблагодарил Фицо за визит в Москву, несмотря на трудности

Россия благодарна премьер-министру Словакии Роберту Фицо за визит в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на сложности с приездом в Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со словацким премьером в Кремле.

«Знаю <...> были определенные сложности с вашим приездом в Москву,»— отметил российский лидер.

В ходе встречи Путин в частности отметил вклад словаков в дело победы над нацизмом.

«Мы помним события Словацкого национального восстания 29 августа 1944 года», — сказал президент РФ.

Российский лидер также поблагодарил народ Словакии за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях с фашистами на словацкой земле.

Кроме того, на переговорах Путин отметил устойчивую динамику сотрудничества между странами, подчеркнув, что Москва готова сотрудничать с Братиславой по направлениям, представляющим интерес.

»... будем делать все, чтобы удовлетворить потребности Словацкой Республики в энергоресурсах», — сказал Путин, подчеркнув, что визит премьера Словакии поможет понять, что можно сделать для восстановления масштабов торговли между двумя странами.

В Кремле ранее стартовали переговоры Путина и Фицо. Известно, что российский лидер коротко пообщался с Фицо тет-а-тет перед началом официальной встречи.

