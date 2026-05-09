Макгрегор заявил о благоприятных условиях для продвижения России на Украине

В настоящее время складывается благоприятная ситуация для стремительного продвижения российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

По его словам, США не намерены продолжать помогать европейским странам, которые очень устали от украинского конфликта. Правительства стран Евросоюза «балансируют на грани катастрофы и вот-вот рухнут», отметил Макгрегор.

Эксперт считает, что Россия могла бы воспользоваться этой усталостью Европы, чтобы положить конец конфликту на Украине раз и навсегда.

При этом экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что пока российская сторона этого не делает, оставляя возможности для мирного урегулирования.

В апреле Макгрегор заявлял, что Соединенные Штаты все еще пытаются навредить России.

Ранее экс-командир НАТО заявил, что Россия и Китай «в восторге» от отношений США с Европой.