Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Австралия снижает объем помощи Украине

Посол Петраков: Австралия сокращает объем поддержки Украины
ChameleonsEye/Shutterstock/FOTODOM

Австралия за последние полтора года сократила объем поддержки Киева, но продолжает активно сотрудничать с Украиной. Об этом рассказал посол России в Канберре Михаил Петраков в беседе с РИА Новости.

«За последние полтора года поток пожертвований заметно сократился», — сказал он.

Дипломат отметил, что начиная с декабря 2025 года каких-либо заявлений о предоставлении новой помощи киевскому режиму правительство Австралии не делало.

При этом продолжается активное взаимодействие Австралии с украинской стороной, идет обмен опытом по военной линии, подчеркнул Петраков.

Он добавил, что с 2022 года Австралия потратила на военную поддержку Украины около $1,2 млрд — поставляла Киеву бронетехнику, содействовала в развертывании в Европе самолетов-разведчиков Е-7А Wedgetail, участвовала в подготовке личного состава ВСУ на территории Великобритании в рамках операции «Куду».

4 декабря вице-премьер Австралии Ричард Марлз заявил, что власти страны направят новый пакет военной помощи Украине. Его размер составит 95 млн австралийских долларов (около $63 млн). Из них $33 млн будут потрачены на закупку «критически важного военного оборудования» в рамках натовской программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), еще $30 млн — на приобретение боеприпасов, тактических радаров противовоздушной обороны и иной техники.

Ранее Украина получила от Австралии почти полсотни списанных танков.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!