Австралия снижает объем помощи Украине

Австралия за последние полтора года сократила объем поддержки Киева, но продолжает активно сотрудничать с Украиной. Об этом рассказал посол России в Канберре Михаил Петраков в беседе с РИА Новости.

«За последние полтора года поток пожертвований заметно сократился», — сказал он.

Дипломат отметил, что начиная с декабря 2025 года каких-либо заявлений о предоставлении новой помощи киевскому режиму правительство Австралии не делало.

При этом продолжается активное взаимодействие Австралии с украинской стороной, идет обмен опытом по военной линии, подчеркнул Петраков.

Он добавил, что с 2022 года Австралия потратила на военную поддержку Украины около $1,2 млрд — поставляла Киеву бронетехнику, содействовала в развертывании в Европе самолетов-разведчиков Е-7А Wedgetail, участвовала в подготовке личного состава ВСУ на территории Великобритании в рамках операции «Куду».

4 декабря вице-премьер Австралии Ричард Марлз заявил, что власти страны направят новый пакет военной помощи Украине. Его размер составит 95 млн австралийских долларов (около $63 млн). Из них $33 млн будут потрачены на закупку «критически важного военного оборудования» в рамках натовской программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), еще $30 млн — на приобретение боеприпасов, тактических радаров противовоздушной обороны и иной техники.

Ранее Украина получила от Австралии почти полсотни списанных танков.