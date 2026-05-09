Стало известно, как готовят блюда для гостей Кремля

Бухаров: в Кремле при составлении меню учитывают аллергии и вкусы гостей

Согласование меню для первых лиц, участвующих в переговорах в Кремле, требует учета как вопросов безопасности, так и вкусовых предпочтений гостей. Об этом РИА Новости рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России и бывший гендиректор комбината питания «Кремлевский» Игорь Бухаров.

Он пояснил, что все блюда должны быть не только вкусными, но и полностью безопасными. По его словам, при подготовке приемов службы протокола заранее выясняют пищевые предпочтения гостей, наличие аллергии и другие особенности. После этого стороны обмениваются предложениями по меню и согласовывают их.

Бухаров также рассказал, что все продукты перед приготовлением проходят лабораторные исследования. Если специалисты выявляют какие-либо проблемы, блюдо не допускают к подаче.

По словам Бухарова, блюда для президента России готовит Особая кухня Кремля, подчиняющаяся ФСО России. Комбинат питания «Кремлевский» отвечает за обслуживание остальных участников мероприятий.

Сообщалось, что на День Победы в Россию приедут представители Южной Осетии, Абхазии, Белоруссии, Лаоса, Словакии, Малайзии, Республики Сербской и других стран.

Ранее стал известен рецепт салата «Молодость», которым Лукашенко угощал Путина.