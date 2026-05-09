Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Стало известно, как готовят блюда для гостей Кремля

Бухаров: в Кремле при составлении меню учитывают аллергии и вкусы гостей
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Согласование меню для первых лиц, участвующих в переговорах в Кремле, требует учета как вопросов безопасности, так и вкусовых предпочтений гостей. Об этом РИА Новости рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России и бывший гендиректор комбината питания «Кремлевский» Игорь Бухаров.

Он пояснил, что все блюда должны быть не только вкусными, но и полностью безопасными. По его словам, при подготовке приемов службы протокола заранее выясняют пищевые предпочтения гостей, наличие аллергии и другие особенности. После этого стороны обмениваются предложениями по меню и согласовывают их.

Бухаров также рассказал, что все продукты перед приготовлением проходят лабораторные исследования. Если специалисты выявляют какие-либо проблемы, блюдо не допускают к подаче.

По словам Бухарова, блюда для президента России готовит Особая кухня Кремля, подчиняющаяся ФСО России. Комбинат питания «Кремлевский» отвечает за обслуживание остальных участников мероприятий.

Сообщалось, что на День Победы в Россию приедут представители Южной Осетии, Абхазии, Белоруссии, Лаоса, Словакии, Малайзии, Республики Сербской и других стран.

Ранее стал известен рецепт салата «Молодость», которым Лукашенко угощал Путина.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!