В МИД России отвергли проект резолюции США и Бахрейна по Ирану

Заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил в интервью газете «Известия», что РФ призывает США и Бахрейн отозвать проект резолюции по Ирану в Совете Безопасности ООН.

«На столе переговоров также находится американо-бахрейнский проект, который мы поддержать не можем. Сейчас мы призываем соавторов американо-бахрейнского проекта отозвать его, не форсировать принятие решений по нему, потому что мы не видим пока потенциала для этого документа», — сказал дипломат.

Как отметил Алимов, российско-китайский проект по-прежнему остается на столе переговоров. Речь идет об инициативе с четкими призывами к сторонам прекратить военные действия, избегать применения силы и решать разногласия путем диалога. Отдельные положения документа также затрагивают важность обеспечения свободы судоходства. Конкретные сроки принятия решения по данному проекту пока не установлены.

Заместитель главы МИД РФ отметил, что новые удары Ирана и США не могут не вызывать беспокойства. Он выразил надежду на то, что динамика переговорного процесса в итоге принесет какие-либо результаты. Он также подчеркнул, что Россия с самого начала выступала за безусловное прекращение насилия и политико-дипломатическое урегулирование, которое привело бы к устойчивым договоренностям между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее США и Бахрейн внесли в Совет Безопасности ООН новый проект резолюции, касающийся Ормузского пролива, в котором, в частности, содержится призыв к Ирану прекратить атаки, минирование и взимание сборов.

