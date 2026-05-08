Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Захарова отреагировала библейской аналогией на осквернение воинского захоронения в Австрии

Захарова о вандализме в Вене: Европа уже две тысячи лет истязает спасителей
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова библейской аналогией прокомментировала РИА Новости осквернение советского воинского захоронения в Вене накануне Дня Победы.

«Как это похоже на западную Европу — истязать спасителей. Как начали две тысячи лет назад, так не могут остановиться», — сказала она.

До этого российское посольство в Австрии сообщило, что вандалы повредили надгробия советских военнослужащих, павших при освобождении страны от нацизма, на Центральном кладбище Вены. В дипмиссии подчеркнули, что произошедшее нельзя считать случайным инцидентом или обычным хулиганством.

В конце апреля на кладбище Герстхоф в Вене произошел аналогичный инцидент. Тогда посольство России заявило, что особо циничным является то, что эта «подлая выходка» была совершена накануне Дня Победы, и потребовало от МИД Австрии установить виновных и наказать их.

Ранее вандалы осквернили статую Девы Марии на Украине.

 
Теперь вы знаете
Пожар в Чернобыле, нарушение перемирия ВСУ и секретные отчеты о пришельцах: главное за 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!