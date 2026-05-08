Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Центр Рима перекрыли из-за ужина госсекретаря США

Ansa: центр Рима частично перекрыли из-за ужина госсекретаря США Рубио
Alex Brandon/Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио накануне поужинал в ресторане на Пьяцца-дель-Пополо в центре Рима, из-за чего часть площади и соседние улицы временно перекрыли. Об этом сообщает местное агентство Ansa.

Рубио вместе с супругой посетил известный ресторан Dal Bolognese на площади Пьяцца-дель-Пополо. Пара ужинала в компании еще трех человек, вероятно входивших в американскую делегацию.

«Из-за мер безопасности часть площади была перекрыта. Также были закрыты проходы к ресторану со стороны улиц виа ди Рипетта и виа делл'Ока», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кортеж бронеавтомобилей ожидал Рубио и его супругу прямо у выхода из ресторана.

Рубио с 6 по 8 мая находится с визитом в Ватикане и Риме. В четверг он провел встречу с папой Римским Львом XIV. В пятницу госсекретарь США встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в римской резиденции правительства на Палаццо Киджи.

Ранее премьер Италии Мелони осудила высказывания Трампа в адрес папы Римского Льва XIV.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!